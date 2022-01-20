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Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Altay karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Altay Bayındır günü bireysel yaptığı çalışmayla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Haber

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