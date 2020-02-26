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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

26.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:58
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın üçerli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: AA

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