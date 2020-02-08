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Fenerbahçe'de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulüpte 40. ve 50. yılını dolduran üye olanlara beratları verildi.

08.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:14
Fenerbahçe'de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulüpte 40. ve 50. yılını dolduran üye olanlara beratları verildi.


Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda üyelere beratları verildi. Kulüpte 40. ve 50. yılını dolduran sarı-lacivertli üyelere beratlarını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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