Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, çabukluk çalışmalarının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.
Oyuncular, çift kale maçın devamında gerçekleştirdikleri taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından kampa girdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan