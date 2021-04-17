Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, çabukluk çalışmalarının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.

Oyuncular, çift kale maçın devamında gerçekleştirdikleri taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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