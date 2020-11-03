FBI, seçim günü Michigan'da 'sahte çağrılara' yönelik soruşturma başlattı
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FBI, seçim günü Michigan'da 'sahte çağrılara' yönelik soruşturma başlattı

03.11.2020 21:51 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:51
FBI, seçim günü Michigan'da 'sahte çağrılara' yönelik soruşturma başlattı

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Michigan eyaletindeki Flint kentinde seçmenlere oy vermemeleri konusunda telefondan 'sahte çağrılar' yapıldığı belirtildi.

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Michigan eyaletindeki Flint kentinde seçmenlere oy vermemeleri konusunda telefondan 'sahte çağrılar' yapıldığı belirtildi. Söz konusu olaya ilişkin FBI'ın soruşturma başlattığı duyuruldu.

ABD, bugün 46'ıncı başkanını seçmek için seçime gidiyor. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasındaki Michigan eyaletinin Flint kentinde süren yarışta FBI devreye girdi. Flint kenti sakinlerine bazı telefon 'sahte çağrılarında' oy vermemeleri konusunda bildiri yapıldığı aktarıldı. Söz konusu çağrılara ilişkin FBI'ın soruşturma başlattığı duyuruldu. Michigan Başsavcısı Dana Nessel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkçası bu yanlış ve oylamayı bastırma çabası. Uzun kuyruk yok ve bugün oy vermek için son gün. Yalanlara inanmayın! Sesinizi duyurun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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