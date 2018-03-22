Fay Hattı Üzerinde "Afet" Eğitimi

Samsun'un Ladik ilçesinde "Kuzey Anadolu Fay Hattı" geçen bölgede öğrencilere "afet" eğitimi verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine "Konumuz Afet, Rehberimiz AFAD Projesi" kapsamında eğitimler veriliyor. Proje kapsamında, Ladik ilçesindeki lise öğrencilerine ilçedeki fay hattı ve heyelan bölgesinde sınıf dışı eğitim verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile 1 yıl içerisinde 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bin öğrenciye "Afet Yerinde Eğitim" verilmesi hedefleniyor. Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından destelenen "Konumuz Afet, Rehberimiz AFAD Projesi" kapsamında Ladik ilçesi civarındaki fay hattı ve heyelan bölgesinde sınıf dışı eğitimler yapılıyor. Doğal afetlerin oluşum nedenleri, özellikleri, dağılışları ve insanlara olan etkileri analiz edilerek, insanların doğal afetlerin oluşumuna etkisinin öğretilmesi amaçlanıyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada projenin amaçları hakkında şu bilgiler verildi:

"Öğrencilerin hayatları boyunca lazım olacak coğrafi bilgileri ve becerileri kazanmalarını sağlamak, afet türlerinin ve ilimizde sıkça görülen afetlerin bilinmesini sağlamak, doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamaları kavratmak, kalkınma süreçlerinin doğayla uyumunun önemini kavratmak, öğretmenlerin sınıf dışı eğitim tekniklerine yönelik bilgi ve becerilerini arttırarak, ilimizde sınıf dışı eğitim etkinliklerini yaygınlaştırmaktır." - SAMSUN