Fatih Terim: Üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok

22.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:50

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 12'nci haftasında kendi sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kaybetmelerinden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Terim, Lemina'nın yaptığı top kaybının golle sonuçlanması ile ilgili gelen bir soruya, "Lemina oyunun en iyisi, ta ki bu kadar boş alanda topu kaptırıncaya kadar. Bir takımın en tehlikeli durumu, oyuna çıkarken kaptıracağı top. Bir de kritik olan, dakika 78. Maalesef, özellikle kaleci ve defans oyuncularında 100 tane iyi iş yaparsınız, bir tane yapamadığınız zaman hatıralarda o kalır. O ana kadar özellikle ikinci yarı, sağdan girip kesilen bir top var. Başka bir şey yok. 2 şut kaleyi bulmuş, biri gol. Genel oyunundan tabii ki memnunum ama tabii ki son durumdan hiç memnun değilim. Onun gibi bir adamın onu yapmaması lazım" yanıtını verdi."SIFIR BONSERVİSLE İSİM OLARAK İYİ OYUNCULAR ALDIK"Oyuncularına diyebileceği herhangi bir şey olmayacağını dile getiren Terim, "Hep beraberiz. Oyuncularıma herhangi diyebileceğim bir şey yok. Sıfır bonservisle alınabilecek, isim olarak iyi oyuncular aldık. Zaten bunu defalarca söyledim, böyle bir ceza durumunda istediklerinizi alma ihtimaliniz yok. O atmosfer içerisinde alabileceğimiz en iyi oyuncuları aldık. Nzonzi salı da oynayamadığı için böyle bir tercihte bulundum. Hepsinden faydalanacağız. Tabii 3 kulvarda götürmeye müsait bir kadro muyuz, şu anda öyle görünmüyor. Çok uzun yıllar her takımda aşağı yukarı uyguladığım, alanı daraltan, rakibi çıkartmayan, daima rakibin sahasında oynamayı seven o takım için, zaten o işi şu anda yapamayacağımızı söyledim. Bu takımın yapısında o yok. Ona göre oynamaya çalışıyor zaten oyuncu. Onu da oynayacağımız günler gelecek. Şu anda kısmi olarak zaman zaman yapıyoruz. Bugün oyunun belli bölümlerinde, 8-9-10 dakika yaptık. O dönemki takım 90 dakika bunu uygulayan bir takımdı. Zaman zaman böyle işler oluyor. Biz bulsak golü olay başka türlü olur. Daha çok pozisyon olmalı, daha çok rakibi hataya zorlamalıyız, rakibi çıkarmamalıyız. Onun için biraz bekleyeceğiz. Bu arada da canımız yanacak tabii ki. Top bizde biz oynuyoruz, top rakipte rakip oynuyor. Bu benim istediğim bir şey değil" ifadelerini kullandı."KENDİ AYAĞINDAN ÇIKAN TOPLA GOL YEMEMELİ GALATASARAY"Takımın yaşadığı gol bulma sıkıntısını yorumlayan Terim, "Gol tabii oyunun sihirli anı. Sizi, ondan sonraki bölüme hazırlayan, güçlendiren, moraliniz yükselten, o. Atamıyorsunuz. Kenar bindirmelerimiz müthiş. Mariano ve Yuto'yla ilgili üçlü düşünmemin sebebi de o. 4'lü defansta rahat gidemiyorlar. Defansif ağırlıklı, zaman zaman giden. Böyle daha rahat olurlar düşüncesiyle hareket ettik. Doğru da tuttu. Ama golü atamadık. Baktığımız zaman Babel orijinal bir santrfor değil. Adem çok uzun zamandır sol açık oynuyor. İşin içerisinde Andone ve Falcao gibi orijinal santrforlar Real Madrid maçında da bazı pozisyonları gol yaparlardı. Maalesef böyle oyunların ilacı goldür. Onu bulamadık. Başakşehir, Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine sahip. Bu golü yememeliyiz. Oyunu kontrol eden biziz, zaman zaman karşılık veren Başakşehir'di. Kendi ayağından çıkan topla gol yememeli Galatasaray kendi sahasında. Çok üzgünüm ama yapabilecek bir şey yok şimdilik" dedi."BENİM TANIDIĞIM O ESKİ ARDA'YI GÖRÜR GİBİ OLDUM BUGÜN"Arda Turan'ın müsabaka öncesi yanına gelerek elini öpmesini değerlendiren deneyimli teknik adam, "Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor" diye konuştu."BU SENE ŞAMPİYON OLMASAK DA OLURDAN HİÇ HOŞLANMAM"Ligin enteresan ilerlediğini kaydeden Terim, şu ifadeleri kullandı: "Ağustos aynı için hayır ama eylülden itibaren bazı şeylere yakınız. Ben size eylül ayından itibaren bazı şeyleri söylemeye başladım. Ortasıdır, sonudur bilmiyorum ama. Çok uzun zamandır söylüyorum bazı şeyleri. Çok enteresan gidiyor lig de. Bugün kazansak çok başka türlü yere gitmişti iş. Kaybediyorsunuz, çok kaybedilmiş bir şey yok gibi gözüküyor. Çok kritik puanlar kaybettik. Çok fazla kredimiz olması gerekirken, şu anda kendimizi zora sokuyoruz. Benim hiç hoşlanmadığım bir şey var. Takımlarıma ve oyuncularıma, çalıştığım yanımdaki arkadaşlarına hep söylediğim bir şey vardır. 2 sene üst üste şampiyona olduk, eyvallah. Bir sürü kupa aldık, eyvallah. Bu sene de olmasak ne olurdan hiç hoşlanmam. Mağlubiyeti kabullenenden de hiç hoşlanmam. Büyük kulüpler böyle yaşarlar. Bunları bu şekilde düşünmediğiniz zaman, yeriniz büyük kulüp olmaz. Biz zaten kendimizi ortaya atıyoruz. Benim anlayışım olarak söylüyorum. Kaybedilmiş hiçbir şey yok ama şu anda Konya maçında son 30 saniye. Olmayan faulden Malatya maçı. Denizli'de penaltı kaçtı, arkasından kayıp. Bu maçların çoğunda ben cezalıydım. Çok ağır bir şey söylemiştik ya. Bunları düşündüğümüzde belki de öndeydik. Böyle gördüğüm tiplerin, böyle gördüğüm insanların yanımda hiçbir zaman yeri olmadı, olmaz da. Kazandı mı, daha çok kazanmak isteyecek. Rehavete kapılmayacak. Kazanamazsa da aslan gibi kaybedecek.""GALATASARAY, BUNDAN SONRA KİMSENİN GEÇMİŞİNE PARA YATIRMA NİYETİNDE OLMAYACAK"Galatasaray'da değişimin hep devam edeceğini dile getiren Terim, "Galatasaray'da değişim zaten devam edecek, etmeli. Başka türlü istikbali kaldıramaz. Bir daha söylüyorum, ben eğer mümkünse başkan ve yönetimle toplandığımızda bundan sonra kimsenin geçmişine para yatırma niyetinde olmayacağımızı söyleyeceğiz. Ben 78'deki hatanın yorgunlukla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ben kaçırılan gollerin hepsini gördüm. Sağdan soldan merkezden. Onların da tehlikelerini gördüm. Açıları o kadar fazla ki. Araya oynamak istemiş, yakalanmış. Tekrar telafi imkanı var. O kaptırmanın reaksiyonuyla atlayarak oyundan düşmüş. Kendi de kaptırdığına üzülüp reaksiyon gösterince tabii. Oyunu geriye oynatacak, oyundan düşmeyecek. Lemina, fiziğini de iyi ayarlayan bir oyuncu. İyi bir durumda Lemina. Ama oluyor işte, ne diyelim. Halbuki belki her teknik adamın özenle, ısrarla üstlerinde durduğu tek şey vardır. Lütfen çıkarken top kaptırmayın. Bugün de böyle bir cezaya maruz kaldık. Bunu sadece Lemina'ya da yormamak lazım. Başlangıç ondan. Oyuna çıkarken yakalanmışlar, bir şey de diyemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

