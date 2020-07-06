Fatih Terim: "Gemiyi en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız"
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Fatih Terim: "Gemiyi en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pandemi sonrasında en fazla yararlanan takım olduklarını söyleyerek, "Gemiyi en emin, en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız" dedi.

Fatih Terim:
06.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:00

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pandemi sonrasında en fazla yararlanan takım olduklarını söyleyerek, "Gemiyi en emin, en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bir defa 14. dakikada Rize'de Muslera'nın ayağının kırılmasıyla bana göre her şeyin sonun başlangıç orası. O kadar etkilendiler ki gerek maç içerisinde. Soyunma odasında devam etti. Her maçın soyunma odasında Muslera kaygısı devam etti. Biz orada sadece Muslera'yı kaybetmedik. Andone'yi de kaybettik. Kaleci yanlışla düştü ya üstüne onları kötü etkiledi. O günkü ortamı söylememize gerek yok. Hakemin neler yaptığını. Derken orada 4 kayıp verdik. 2 cezalı, 2 sakatlık. Buradaki Antep maçı. Olacak iş değil. Her gün eksiliyoruz. Buna rağmen bu şartlarda bugün 32. dakikada olan bölümde en az 3-4 net pozisyon var. İyi oynadık. Bazen böyle ne yapsanız olmayabilir. Bazen bütün aksilikler üstünüze gelir. Pandemi öncesi kaleden alıp karşı kaleye kadar giden bir Galatasaray vardı. Allah kimseye vermesin. Pandemi sonrası o süreç başlangıçla birlikte kötü gitti. Bunlar futbolda oluyor. Bunları söylerken bazı şeyleri de atlamamız lazım. Bugün kırmızı kart yüzde yüz doğru. Çağıran kim Ali Palabıyık. Geçen sene Mehmet Topal'ın Martin'e yaptığı hakem kim. Demek ki VAR'dan iyi görüyor. VAR hakemi kalsa daha iyi. Feghouli'ye hiç yakışmadı. O ana kadar 2 pozisyona girdik. Her sene de şampiyon olmak için uğraşıyoruz. Bazen aklınızda olamadığı başına işler geliyor. Buna da şükür. Allah beterinden saklasın. Hiç olmasa çıkaracağımız 11 var. Gemiyi en emin, en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Başımıza neredeyse gelmedik kalmadı. Oyuncumuz sıtmaya yakalandı. Balhanda'nın çenesi kırıldı. Ömer parmağından ameliyat edildi. Luyindama milli maçta gitti. Lemina, Saracchi böyle gidiyoruz. Bunlar olmaması gerekenler. Fatih Terim'in takımında da olmaması gereken şeyler. Sezon sonunu bekleyeceğiz. Defter eksi artısında neler olacak. Hepimiz göreceğiz" diye konuştu.

"PANDEMİ ÖNCESİ VE SONRASI EN FAZLA YARALANAN TAKIM BİZ OLDUK"

Kadroda eksikliklerin fazla olmasından dolayı gelecek haftalarda Şampiyonlar Ligi için endişe duyup, duymaması ile ilgili sorulan soruya Terim, "Endişelendirmiyor. Ben Galatasaray teknik direktörüyüm. Muhakkak üzülürüm. Olmalarını isterim. Endişe duyacağım bir şey yok. Her sene en iyisini yapmış en fazla şampiyon olmuş, en fazla başarılı olmuş bir kulübün gerektiği zamanda kayıpları da aynı şekilde karşılaşması gerekir. Daha 4 maçı var. Elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ne olursa da en emniyetli şekilde sonunu getireceğiz. Pandemi öncesi ve sonrası en fazla yaralanan takım biz olduk" şeklinde cevap verdi.

"Galatasaray'ın bu sezon başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Size başarısızlık varsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir" diye yöneltilen soruya deneyimli teknik adam, "Düşünüyorum. Sebep a benim. Sebep b Fatih Terim" dedi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA

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