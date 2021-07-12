Fatih'te 'Gönüllü Turizm Elçileri' göreve başladı
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Fatih'te 'Gönüllü Turizm Elçileri' göreve başladı

Fatih'te 'Gönüllü Turizm Elçileri' göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih'te bu yıl 11'inci kez hayata geçirilen 'Gönüllü Turizm Elçileri' projesinde 200 elçi, bugün Sultanahmet Meydanı'nda göreve başladı.

Fatih'te bu yıl 11'inci kez hayata geçirilen 'Gönüllü Turizm Elçileri' projesinde 200 elçi, bugün Sultanahmet Meydanı'nda göreve başladı. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan elçiler, Türkiye'yi ziyarete gelen turistlere karşı köprü görevi üstleniyor.

Yaz tatillerini değerlendirmek isteyen gençler için artık bir gelenek haline gelen Gönüllü Turizm Elçileri projesi bu yıl 11'inci kez hayata geçirildi. Yaklaşık 700 öğrencinin başvurduğu proje ile gençler, hem yabancı dillerini geliştirme fırsatı buluyor, hem de çeşitli ülkelerden ziyarete gelen turistlere karşı köprü görevi üstleniyorlar. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan Gönüllü Turizm Elçisi adayları önce yazılı ve sözlü sınavlara tabii tutuldu. Her iki sınavı da başarı ile geçerek Gönüllü Turizm Elçisi olmaya hak kazanan 200 öğrenci, Fatih'in önemli destinasyonlarının tarihi ve önemi gibi konularda Tarihçi - Yazar Ahmet Anapalı'dan eğitim aldılar. Gönüllü Turizm Elçileri; Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü olmak üzere toplam 6 bölgede görev alacaklar ve İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça ve Korece dillerinde, 5 Eylül'e kadar turistlere yardımcı olacaklar.

"Bu proje örneklik teşkil edecek bir proje"

Gençlerle konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Tarihi yarımada, Türkiye'nin turizm potansiyelinin en yüksek olduğu alanlardan bir tanesi. Bu gençlerimiz de yıllardır Fatih'te uygulanan gönüllü turizm elçileri projemizde görev alıyor. Geçen yıl pandemi dolayısıyla iptal edilmişti ama bu yıl pandemi koşulları daha rahat ve turizm sezonu da başladı. Gençlerimiz eğitimlerini aldılar ve alana indiler. Geçen hafta itibari ile İstanbul'a gelen turistlere yol gösterme, alanla ilgili bilgilendirme de yardımcı oluyorlar. Lise ya da üniversite seviyesinde gençlerimiz hatta mezun birkaç tane de var. Alanı dolaşıp turistlere yardımcı oluyorlar. Bu proje örnek teşkil edecek bir proje" diye konuştu.

"Yol bilmeyene yol anlatıyoruz"

18 yaşındaki gönüllü elçi Mert Asım Soydaş, "Burada tarih eğitim aldık ilk başta bir bilgimiz olsun diye. İnsanlar bize gelip sorular soracak. Onun dışında yine ara eğitimlerimiz oluyor. Burada turistlere yardım ediyoruz. Yol bilmeyene yol anlatıyoruz, tarih bilmeyene tarih anlatıyoruz. Benim bu sene ikinci senem gayet güzel bir şey. Gençler en azından iş yapıyor ve dillerini geliştiriyor" dedi.

"Turistlerle konuşabilmek ve onlara yardımcı olmak gerçekten çok güzel"

İlk defa bu projeye katılan Dorser Vapa, "Bize eğitim verdiler buranın tarihi ile ilgili. Şimdi de işte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben zaten dilimi geliştirmek için gelmiştim. Çok yardımcı oluyor. Zaten Almanca, İngilizce ve Farsça biliyorum. O ülkelerden gelen turistlerle konuşabilmek ve onlara yardımcı olmak gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Fatih'te 'Gönüllü Turizm Elçileri' göreve başladı
Fatih'te 'Gönüllü Turizm Elçileri' göreve başladı
Fatih'te 'Gönüllü Turizm Elçileri' göreve başladı
Fatih'te 'Gönüllü Turizm Elçileri' göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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