Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
26.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:14
Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Fatih Karagümrük, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Fatih Karagümrük, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı takım, Akdeniz ekibiyle oynayacağı müsabaka öncesi son idmanını Vefa Stadı'nda gerçekleştirdi.
Fatih Karagümrük, yarın saat 13.30'da Alanyaspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük