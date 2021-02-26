Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
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Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

26.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:14
Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Fatih Karagümrük, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Fatih Karagümrük, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı takım, Akdeniz ekibiyle oynayacağı müsabaka öncesi son idmanını Vefa Stadı'nda gerçekleştirdi.

Fatih Karagümrük, yarın saat 13.30'da Alanyaspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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