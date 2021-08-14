Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'nde birlikte konser verdi
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Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'nde birlikte konser verdi

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'nde birlikte konser verdi
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Caz müzik sanatçısı, piyanist ve besteci Kerem Görsev ile Fatih Erkoç aynı sahneyi paylaştı.

Caz müzik sanatçısı, piyanist ve besteci Kerem Görsev ile Fatih Erkoç aynı sahneyi paylaştı.

Usta sanatçılar, Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'ndeki konserde, "Secret Love", "Green Dolphin", "Moon River", "For All We Know", "All of Me", "I love Paris", "Fly Me to the Moon", "What a Wonderful World", "Misty", "When I Fall In Love" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu geniş bir repertuvarı yorumladı.

Fatih Erkoç, salgın dolayısıyla konserlere 1,5 yıl ara verdiklerini söyledi.

Salgından sonra yeniden birlikte olmanın çok heyecan verici olduğunu belirten Erkoç, "Aslında Kerem Görsev Trio ile çok konserimiz oluyor. Salgından önce de uzun bir zaman birlikte çalmamıştık. O yüzden çok heyecanlıyım." dedi.

Kerem Görsev ise 1983'te, Fatih Erkoç'un kardeşi Sinan Erkoç'un sahne aldığı kulübe geldiğini ifade etti.

Sinan Erkoç'un "Aralarda sana bir kaset dinleteceğim." dediğini aktaran Görsev, şöyle devam etti:

"Kaseti koydu arabasına. İnanılmaz bir şey. 'Stevie Wonder mı?' dedim. 'Yok, ağabeyim Fatih Erkoç.' dedi. O zaman o kadar güzel aranjmanlar yapmış ki oradaki stüdyoda. Dört ses vokaller, kendi enstrümanlarını da kendi çalıyor. Bakmayın biz burada çalıyoruz. Esasında elinde olsa o çalar. Bütün enstrümanları çalıyor Fatih. Tanışmamız da, Türkiye'ye döndükten sonra 1986'da Altın Güvercin kazandı. 1988'de Korukent Caz Bar'da orada Fatih ile başlayan dostluğumuz, bugünlere geldi. Yüzlerce konser verdik."

Kontrbasta Volkan Hürsever, davulda ise Ferid Odman'ın eşlik ettiği sanatçılar, konserin ilk bölümünde sahneye davet ettikleri genç müzisyen Duygu Mühürdar ile "No More Blues" adlı eseri yorumladı.

"BKM Yaz Etkinlikleri", 20 Ağustos'ta Haluk Levent konseriyle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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