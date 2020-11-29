Fatih Dökümhanesi'nde 6 ülkenin yöresel ürünleri tanıtılıyor
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Fatih Dökümhanesi'nde 6 ülkenin yöresel ürünleri tanıtılıyor

29.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:23
Fatih Dökümhanesi'nde 6 ülkenin yöresel ürünleri tanıtılıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde "Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında 6 ülkenin yöresel ürünleri, tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde tanıtılıyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde "Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında 6 ülkenin yöresel ürünleri, tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde tanıtılıyor.

İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nde oluşturulan alanda, Türkiye'den çilek, çilek ürünleri ve orman meyvelerinden elde edilen ürünler, Yunanistan'dan zeytinyağı ve zeytin, Bulgaristan'dan beyaz peynir, Romanya'dan domates ve domates ürünleri, Moldova'dan orman meyveleri ürünleri, Ukrayna'dan bal ve arı ürünlerinin tanıtımına başlandı.

Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür programlarla Demirköy'ün adının daha fazla duyulacağına inandığını söyledi.

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Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün de "Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı" ile üreticilerin, ürünlerini tanıtıp ihracat yapabileceklerini kaydetti.

Tarihi Fatih Dökümhanesi

Tarihi kaynaklardaki bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı top ve gülleler, tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde yapıldı.

Dönemin ileri teknolojisi kullanılan dökümhanede, 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar aralıksız üretim gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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