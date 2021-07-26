Fas ve İsrail turizm alanında anlaşma imzaladı
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Fas ve İsrail turizm alanında anlaşma imzaladı

Fas ve İsrail turizm alanında anlaşma imzaladı
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Fas ile İsrail arasında karşılıklı turizm olanaklarının artırılması amacıyla anlaşma imzalandı.

Fas ile İsrail arasında karşılıklı turizm olanaklarının artırılması amacıyla anlaşma imzalandı.

Fas Ulusal Turizm Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın, iki ülke arasındaki turistik gezilerin teşvik edilmesi ve karşılıklı turizm ofislerinin tanıtılarak artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Tel Aviv kentinden Fas'ın Marakeş kentine gerçekleştirilen ilk direkt uçuşla ülkeye gelen turizm ofisi yetkilileri ile ortak ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bir dizi toplantılar yapılacağı kaydedildi.

İsrail'in El Al ve Israir Airlines hava yolu şirketlerinin dün Tel Aviv'den Marakeş'e ilk düzenli ve direkt uçuşlarını başlattığı bildirilmişti.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in, tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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