Farklı Ülkelerden Öğrenciler, çevre dostu atıksu arıtma tesisini gezdi

05.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:57

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, eğitime ve her yaştan öğrencinin gelişimine yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu amaçla MASKİ bünyesindeki tesislere düzenlenen teknik geziler sayesinde öğrencilerin bilgi birikimlerine önemli katkılar sağlanıyor. Son olarak MASKİ tarafından Yunusemre ilçesinde inşa edilen Merkez Atıksu Arıtma Tesisi; Fransa, Almanya, İspanya, Estonya gibi farklı ülkelerden gelen öğrencileri konuk etti.

Tesise düzenlenen teknik gezide, çevre bilincinin gelişmesine yönelik bir proje olan Raising Environmental Awareness via Combining Teens (R.E.A.C.T.) Projesine ev sahipliği yapan Hasan Türek Anadolu Lisesi ile İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de yer aldı. Gerçekleşen arıtım süreçleri hakkında yapılan sunumun ardından tesis gezilerek, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı personelince bilgilendirmelerde bulunuldu. Geziyi büyük bir ilgiyle takip eden öğretmen ve öğrenciler, Manisa'nın en büyük çevreci tesislerinden olan Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ni yakından incelemenin memnuniyetiyle ayrılarak MASKİ'ye teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler