Fanatik Fenomen Dişlerine Kavuşacak

27.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:45

Sivas'ta, Beşiktaş maçı sonrası galibiyet kutlamaları sırasında "zabaha kadar burdayık" sözleri ile hayatı değişen Sivasspor fanatik taraftarı Ahmet Yaşin yeni dişlerine kavuşuyor.



Sivasspor Asbaşkanı ve Sivas Suşehri'li iş adamı Erdoğan Bozatlı, Sivassspor fanatiği ve fenomen Ahmet Yaşin'in diş masraflarının tümünü karşılayacağı sözünü gerçekleştirdi. Yaşin'in Suşehri'nde hizmet veren özel bir diş polikliniğinde tedavisine başlandı.



Fanatik fenomen Ahmet Yaşin, kendisinin diş sağlık ücretlerini karşılayan Sivasspor Asbaşkanı ve işadamı Erdoğan Bozatlı'ya görüntülü bağlanarak teşekkür etti ve "zabaha kadar burdayık" sloganını kendisine tekrarladı. - SİVAS

Kaynak: İHA