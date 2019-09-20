20.09.2019 00:37

Fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir fabrikadan yayılan kimyasal nedeniyle 8 kişi zehirlendi.

Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 8 işçi yayılan kimyasal nedeniyle zehirlendi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, zehirlenen işçileri Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İşçilerin tedavileri sürerken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA