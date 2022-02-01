Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarı çıldırttı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarı çıldırttı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Beşiktaş'taki çifte kupalı sezonun ardından Galatasaray'la uzun süre görüşen Rachid Ghezzal'ın açıklamaları Beşiktaşlı taraftarları ve pek çok futbolseveri kızdırdı. Beşiktaş'ı 3 ay bekleten Ghezzal'ın, "Kafamda her şey çok netti" açıklaması tepki çekti.

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Fanatik'e açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcunun sezonun bitişiyle yaşanan transfer görüşmeleriyle ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. Galatasaray'a transferi direkten dönen Ghezzal'ın, "Kafamda her şey çok netti. Beşiktaş'ı istiyordum. Çok şükür burada devam ediyorum" sözleri, Beşiktaş taraftarı gibi diğer takım taraflarının da tepkisin çekti.

Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı

"FUTBOLDA BUNLAR VAR"

Ghezzal, "Galatasaray'dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda bir çok şey netti. Ben Beşiktaş'ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür burada devam ediyorum" açıklamasını yaptı.

Ghezzal hakkında yapılan yorumlar:

Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı

Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı

Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı

Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı

Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı

Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı

Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı

Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarları çıldırttı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Rachid Ghezzal, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title