Ezeli rakiple görüştüğünü itiraf eden Ghezzal'ın açıklamaları taraftarı çıldırttı

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Fanatik'e açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcunun sezonun bitişiyle yaşanan transfer görüşmeleriyle ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. Galatasaray'a transferi direkten dönen Ghezzal'ın, "Kafamda her şey çok netti. Beşiktaş'ı istiyordum. Çok şükür burada devam ediyorum" sözleri, Beşiktaş taraftarı gibi diğer takım taraflarının da tepkisin çekti.

"FUTBOLDA BUNLAR VAR"

Ghezzal, "Galatasaray'dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda bir çok şey netti. Ben Beşiktaş'ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür burada devam ediyorum" açıklamasını yaptı.

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