Eyüp Özkeçeci'den 24 Haziran Seçimleri Değerlendirmesi

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan 24 Haziran seçimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu seçimde kazanan sadece biz değil, tüm Türkiye'dir" dedi.

AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, yaptığı değerlendirmede, "Gerçekleştirdiğimiz 24 Haziran seçimlerinde açık ara farkla kazanmış, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'mizin ilk Devlet Başkanı yapmış ve bu başarıda teşkilatımız ve halkımızın büyük emekleri geçmiştir. Allah'ın takdiri, halkımızın büyük desteğiyle, AK Parti'nin onurlu hizmet hikayesini sürdürmeye devam ediyoruz. Çıktığımız bu kutlu yolda her zaman en büyük gayemizin Hakka ve Halka hizmet olduğunu vurgulayıp, bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, en büyük destekçimiz olan teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli halkımıza müteşekkirim. Sürekli sahada olan ve çalışan il teşkilatıma, il kadın kollarımıza, il gençlik kollarımıza, ilçe teşkilatlarımızın tüm kademelerine, mahalle yönetimlerimize ve sandıklarımızın başından ayrılmayan müşahitlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçim süresince büyük bir efor tüketen Milletvekillerimizi kutluyorum, Rabbim memleketimiz için, mazlumlar için, Allah rızası için hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Bu seçimde kazanan sadece biz değil, tüm Türkiye'dir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP