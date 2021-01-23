Son dakika haberleri: Eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristlerden sorumlu PYD/YPG'li teröristin kimliği belirlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristlerden sorumlu PYD/YPG'li teröristin kimliği belirlendiSANSASYONEL bombalı eylem hazırlığındayken Adana'da yakalanan PKK'lı terörist E.

Eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristlerden sorumlu PYD/YPG'li teröristin kimliği belirlendi

SANSASYONEL bombalı eylem hazırlığındayken Adana'da yakalanan PKK'lı terörist E.K'nin, Suriye'den Türkiye'ye PYD/YPG/YPJ'nin sözde Prag temsilcisi 'Şervin' kod adlı Uman (İman) Derviş tarafından gönderildiği belirlendi. Terörist Derviş'in, metropol kentlere eylem yapması için Türkiye'ye gönderilen tüm örgüt mensuplarından sorumlu olduğu, eylem yerlerini de belirlediği tespit edildi

Ağustos 2020'de Adana'da, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist E.K. yakalandı. Terörist ile bombalı saldırıda kullanacağı 7 litre sıvı patlayıcı madde de ele geçirildi. E.K'nin terör örgütü PKK'nın sözde 'özel kuvvet' faaliyetleri kapsamında bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere PYD/YPG/YPJ'nin sözde Prag temsilcisi tarafından Suriye'den Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı. E.K. verdiği ifadesinde, Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmeden önce 'Şervin' kod adlı örgüt mensubunun Türkiye'de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini belirtti.

Teröristlerin ifadeleri doğrultusunda yapılan araştırmalarda 'Şervin' kod adlı teröristin Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'nin sözde üst yöneticisi Uman (İman) Derviş olduğu belirlendi.'Şervin' kod adlı teröristin, son dönemde Türkiye'deki metropol kentlere eylem yapılması amacıyla gönderilen tüm örgüt mensuplarından sorumlu olduğu, Türkiye'ye gönderilen teröristlerin ayarlamasını yaparak eylem yerlerini belirlediği tespit edildi. Terörist Derviş'in 2016'da kamuoyuna yansıyan, "YPG genel merkezini Prag'da açtı" haberler indeki fotoğraflarda yer aldığı tespit edildi.

Yakalanan teröristlerin ifadesiyle PKK/KCK tarafından eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının koordinasyonunun, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde sözde üst düzey teröristlerce yapıldığı bir kez daha tescillenmiş oldu.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı