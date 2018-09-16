Eyfel Kulesi Japonya Bayrağı Renklerine Büründü

Eyfel Kulesi Japonya Bayrağı Renklerine Büründü

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli sembollerinden biri olan Eyfel Kulesi, Fransa-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 160'ıncı yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Japon bayrağının renklerini de barındıran bir ışık gösterisine sahne oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli sembollerinden biri olan Eyfel Kulesi, Fransa-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 160'ıncı yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Japon bayrağının renklerini de barındıran bir ışık gösterisine sahne oldu.

Kaynak: Euronews.com

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