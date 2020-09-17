Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp, intihar etti (2) - Yeniden
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Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp, intihar etti (2) - Yeniden

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde Şenel Bulut (56), evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu (40) ile annesi Şükran Aksu'yu (68) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, yaşamına son verdi.

Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp, intihar etti (2) - Yeniden
17.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:31

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde Şenel Bulut (56), evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu (40) ile annesi Şükran Aksu'yu (68) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşandı. Şenel Bulut, köy girişindeki bir kamelyada evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu ve annesi Şükran Aksu ile tartıştı. Tartışma sırasında Bulut, yanındaki av tüfeği ile anne ve kızına ateş etti. Bulut, ardından namluyu kendisine doğrultup, tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şenel Bulut ile Ebru ve Şükran Aksu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi işlemlerinin yapılması için Akıncılar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Hüsnü Ümit AVCI
Hüsnü Ümit AVCI
DHA Editörü
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