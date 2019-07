Euromoney: Akbank "Dünyanın En İyi Dijital Bankası"

Akbank , Euromoney Mükemmellik Ödülleri'nde "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" ödülünü kazanarak Türkiye 'de bu kapsamda ödül alan ilk banka oldu.Dünyanın önde gelen finans yayın gruplarından Euromoney'nin Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019 kapsamında Akbank "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçildi. Akbank aynı zamanda "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" ve 13'üncü kez de "Türkiye'nin En İyi Bankası" unvanını aldı.

"Bu ödülleri sadece bankamız değil, ülkemiz ve sektörümüz adına alıyoruz"

Söz konusu ödülle ilgili yaptığı değerlendirmede Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ödülleri sadece bankamız değil, ülkemiz ve sektörümüz adına alıyoruz. Euromoney'nin Dünyanın En İyi Dijital Bankası ödülünün, ilk defa bir gelişmekte olan ülke bankasına verilmesi önemli ve gurur verici. Türkiye bankacılık sektörü, dijitalleşme ve teknoloji kullanımı açısından birçok gelişmiş ülkeye kıyasla çok daha iyi bir yerde. Bankamızın vizyoner çalışmalarının uluslararası kurumlarca da tescil edilmesi mutluluk verici."

"Fijital şube modelimizle geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunuyoruz"

"Geleceğin bankacılığı vizyonumuz; mobil kanalların da ötesinde bütüncül bir vizyon. Tüm kanalları kapsayan; her segmentte, her kanalda, müşteriye dokunduğumuz her noktada bankacılık deneyimini mükemmelleştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım. Bankamızın önemli ayrıştırıcı özelliklerinden olan Yeni Nesil Akbank Şube Modeli kapsamında Türkiye çapında 300'e yakın şubede dönüşümü gerçekleştirdik. Hızla devam eden ve önemli yatırımlar yaptığımız yeni şube modelimizle iddialıyız. Teknolojiyle şekillenen ve odağında insan olan, hem fiziksel hem dijital olan yeni 'fijital' şube modelimizle geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunuyoruz. Makine öğrenme modellerini kullandığımız ileri analitik yöntemlerle, doğru kanallardan doğru müşteriye doğru anda doğru ürünü sunmamızı sağlayan 'Finansal Zeka' adını verdiğimiz akıllı hizmet platformuyla müşterilerimizin ihtiyacına çok daha etkin bir şekilde cevap veriyoruz. Hizmet kalitesinde de bizleri sektörün önüne geçiren önemli bir iyileşme yaşıyoruz."

"Tosla ile gençler için yeni bir dönem başlıyor"

Akbank olarak gençlerin finansal hayata entegrasyonu kapsamında oluşturdukları projeye de değinen Binbaşgil, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizin geleceği olan gençleri çok önemsiyoruz. Onların günlük bankacılık işlemlerini eğlenerek, sosyalleşerek yapabilmeleri için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bunun en son örneği; Türkiye'nin ilk banka iştiraki finansal teknoloji şirketi (fintech) olan Aköde tarafından geliştirilen 'Tosla' uygulaması. Tosla ile gençler için yeni bir dönem başlıyor. Gençlere, Akbank müşterisi ve hatta herhangi bir banka müşterisi olma zorunluluğunu ortadan kaldırarak günlük finansal işlemlerini yapmaları için eğlenceli ve sosyal bir platform sunuyoruz."

"'Önce Mobil' stratejimizle sektörde dijitalleşmenin açık ara birincisi olarak ilerledik"

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek de ödüllerle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Aldığımız bu gurur verici unvanlar, yenilikçi iş yapış şekillerine yaptığımız yatırımların beklenen sonuçları. Tüm tasarım ve geliştirmelerimiz, müşterilerimizin yaşadığı deneyimi uçtan uca ve ihtiyaç duydukları ölçüde dijitalleştirmeyi ve bütünsel bir deneyim sunmayı hedefliyor. Geleceğin bankacılığı önemli gelişmelere sahne olacak. Bunların biri yeni nesil platformların etkileşimi. Artık hayatımıza giren ve girecek yeni çözümlerle, chatbot yardımıyla müşteri iletişim ve destek işlemlerinin dijitalizasyonu gibi gelişmelere şahit olacağız.

"Biz bu günden yeni teknolojilere yaptığımız kesintisiz yatırımlarla Akbank'ı, güçlü geleneğinden hiçbir şey kaybetmeden, geleneksel bir bankadan, atak ve yenilikçi bir bankaya başarılı bir şekilde dönüştürmeyi başardık. 'Önce Mobil' stratejimiz ile, sektörde dijitalleşmenin açık ara birincisi olarak ilerledik ve dijitalleşmede global örneklerin de ötesine geçtik. Bugün artık Akbank'taki işlemlerin yüzde 94'ü şube dışı kanallardan yapılıyor. Her üç ihtiyaç kredisinin 2.0'si yine bu kanallardan müşterilerimize ulaşırken, yüzde 51'i sadece mobilden kullandırılıyor. Kredi kartı satışlarımızın ise yüzde 50'den fazlası müşterilerimize şubemiz dışındaki kanallarımız üzerinden erişiyor. Aktif müşteri penetrasyonumuz yüzde 60 düzeyinde ve müşterilerimiz ayda ortalama 30 kez mobil uygulamamıza giriş yapıyor." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul