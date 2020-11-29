Eskrim: 12 Yaş Altı ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası
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Eskrim: 12 Yaş Altı ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası

29.11.2020 19:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:03

Eskrimde 12 Yaş Altı ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapıldı.

Eskrimde 12 Yaş Altı ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapıldı.

Çorlu Spor Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün süren turnuvaya, 12-14 yaşlarında kız ve erkek 55 sporcu katıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Sezgin Şakiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan genç sporcuların gelecek vadettiğini söyledi.

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Turnuvanın çekişmeli karşılaşmalara sahne olduğunu belirten Şakiroğlu, şunları kaydetti:

"Turnuvaya Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden 55 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda 12 Yaş Altı Erkek Epe müsabakalarında İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübünden (TED) Erkin Efe Uzun, 12 Yaş Altı Kızlar Epe müsabakalarında İstanbul'dan ferdi sporcu Melis Kartal, 14 Yaş Altı Erkek Epe müsabakalarında İstanbul'dan ferdi sporcu Deniz Öztürk ve 14 Yaş Altı Kızlar Epe müsabakalarında TED'den Dalya Kıyıcı birinci oldu."

Türkiye Eskrim Federasyonu Müsabaka ve Hakem Gözlemcisi İbrahim Bacak ise Türkiye'de özellikle gençlere eskrim sporunu sevdirmek için çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Eskrim: 12 Yaş Altı ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası
Eskrim: 12 Yaş Altı ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası
Eskrim: 12 Yaş Altı ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası
Eskrim: 12 Yaş Altı ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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