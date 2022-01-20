Eskiyen çöp kovaları yenilendi

BAHÇE, OSMANİYE (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentteki ana arterlerin temizliklerini sorunsuz ve kaliteli bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda eskimiş kötü görünen çöp kovaları yenilenerek kentin daha temiz olması amaçlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce satın alması yapılan çöp kovalarının montajı gerçekleştirildi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından "Mutlu Şehir Kocaeli" sloganlı çöp kovalarının montajı yapılıp, vatandaşların hizmetine sunuldu.

SEKA TÜNELİNDEN KANDIRA SAPAĞINA KADAR

İzmit ilçesi Seka tünelinden Kandıra sapağına kadar olan tüm durak kenarlarına çöp kovalarının montajı yapılıyor. Bu sayede durak kenarlarının kötü görüntüden kurtarıp daha güzel bir çehreye sahip olması hedefleniyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından "Mutlu Şehir Kocaeli" sloganlı çöp kovaları tek tip hale getirildi ve İzmitli vatandaşların hizmetine sunuldu.

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