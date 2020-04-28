Eskişehir Türk Ocağı'in online yapılan 'Ramazan Konferansları'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir Türk Ocağı'in online yapılan 'Ramazan Konferansları'

Eskişehir Türk Ocağı 'Ramazan Konferansı'nda; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Eskişehir Türk Ocağı'in online yapılan 'Ramazan Konferansları'
28.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:11

Eskişehir Türk Ocağı 'Ramazan Konferansı'nda; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Eskişehir Türk Ocağı; 32 senedir Ramazan ayında devam ettirdiği 'Ramazan Konferanslarına' bu sene de devam etti. İçinde bulunan şartlardan dolayı Eskişehir Türk Ocağı sosyal medya hesapları üzerinden 'Online' olarak yapılan yayında; bu haftanın konuşmacısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı hafız ve fıkıh alimi; Prof. Dr. Mustafa Yıldırım oldu.

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım; Eskişehir Türk Ocağı 'Ramazan Konferansı'nda yaptığı konuşmasında; "Ramazan bir muhasebe ve murakabe ayıdır. Allah'ı ve Allah'ın zikrinin hatırlanmasının en kolay yolu Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaktır. Aynı zaman da bir Kur'an ayı olan Ramazan'da; Kur'an okunmalı, hatimler indirilmeli, ama yetmez Kur'an anlaşılmalı, o'da yetmez aynı zamanda Kur'an hayata geçirilmeli. Ramazan içe yolculuktur. Karantina (tecrit, yalıtım) sürçe buna bir imkandır, fırsattır. Ramazan ibadetleri hayatımıza giydirmenin vaktidir. 2 türlü bir rücü hareketi vardır: 1. İnsanın günahından rücü etmesi. 2. İnsanın özüne ve Allah'a rücü etmesi. Allah'ın kalbe teşrifi için Ramazan ile bağlantılı en önemli kavramlardan birinin ise; 'cömertlik' tir. Malın vermekle azalmayacağı, cimrilikle bereketin azalacağıdır" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, "Ramazan bir paylaşma ayıdır. Kullara ikram etmeden, Allahtan bir şey beklenmez! Kulları af etmeden Allahtan af beklenmez. Kul razı edilmeden Allah razı edilmez! Ramazan'da yukarıda bahsedilenler dışında; dikkat edilecek hususların önemlisi küslerin barışması, kalbe, duyu organlarına da oruç tutturmasıdır. Ramazan'ın çikletle, dudağa ruj sürmeyle, denize girip girmemeyle değil; ahlak ile, gıybetin ne olduğu ile, dedikodu yapmak ile, kul hakkı yemek ile, dersine girmeyen, mesaisine gelmeyen, işini yapmayan hoca ile, görevli ile, hatırlanmalı ve nihai olarak Ramazan, peygamber ahlakı ile ahlaklanmaya bir fırsat olmalıdır" dedi.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, "Her hafta pazar günleri saat: 14.00 de; Eskişehir Türk Ocağı sosyal medya hesapları üzerinden 'Online' olarak yapılan yayında, 'Ramazan Konferansına' konuşmacılarımız katılarak devam edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haber
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haber
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haber
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haber
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi Haber
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Hulusi Akar Naci Bostancı Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Seda Sayan Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Eskişehir Türk Ocağı'in online yapılan 'Ramazan Konferansları' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 20:31:55. #1.15#
title