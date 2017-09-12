Eskişehir Denizde Boğulan Emekli Profesöre Üniversitede Hazin Tören

Denizde boğulan emekli profesöre üniversitede hazin tören



MUĞLA'nın Datça İlçesinde yüzmek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitiren 67 yaşındaki emekli profesör Yılmaz Şentürk için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) tören düzenlendi. Prof. Dr. Şentürk'ün cenazesi, törenin ardından üniversite kampüsündeki camide kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Burdur'a götürüldü.



ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi eski başhekimlerinden, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Şentürk, önceki gün Datça'da denizde boğularak hayatını kaybetti. Evli 3 çocuk babası emekli profesör Yılmaz Şentürk için bugün ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Prof.Dr.Necla Özdemir Salonu'nda tören düzenlendi. törene Prof.Dr.Yılmaz Şentürk'ün eşi Nurşen Şentürk, çocukları, CHP Eskişehir Milletvekili Prof.Dr.Gaye Usluer, ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.. Ali Arslantaş, öğretim üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Törende Prof.Dr.Yılmaz Şentürk'ün hayatı slayt gösterimlerle anlatıldı. Törenin ardından Prof.Dr.Yılmaz Şentürk'ün cenazesi ESOGÜ meşelik Kampüsü'ndeki İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Şentürk'ün tabutunun üzerine Türk bayrağı konuldu. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yılmaz Şentürk'ün cenazesi toprağa verilmek üzeri Burdur'a götürüldü.