Eskişehir'de Macron protestosu
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Eskişehir'de Macron protestosu

27.10.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:59
Eskişehir'de Macron protestosu

ESKİŞEHİR'de, Memur-Sen öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerini protesto etti.

ESKİŞEHİR'de, Memur-Sen öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerini protesto etti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Yediler Parkı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Arapça, İngilizce ve Türkçe pankartların yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğraflarının bulunduğu 'Küstahlığı protesto ediyoruz' yazılı pankart açarak slogan attı. Grup adına konuşan Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Muammer Karaman, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ve islamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması, cinnetin boyutlarını göstermektedir. İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır" dedi.


Eskişehir'de Macron protestosu
Eskişehir'de Macron protestosu
Eskişehir'de Macron protestosu
Eskişehir'de Macron protestosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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