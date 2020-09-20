Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 30 kişiye para cezası
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Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 30 kişiye para cezası

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 30 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 30 kişiye para cezası
20.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:46

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 30 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, Kovid-19 tedbirlerine yönelik kontroller kapsamında bazı adreslerde denetim yaptı.

Polisler, bir dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.

Çalışmalar kapsamında 30 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 94 bin 500 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Emrah Yaşar
Emrah Yaşar
AA Editörü
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