Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 30 kişiye para cezası
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 30 kişiye idari para cezası uygulandı.
20.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:46
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 30 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, Kovid-19 tedbirlerine yönelik kontroller kapsamında bazı adreslerde denetim yaptı.
Polisler, bir dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.
Çalışmalar kapsamında 30 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 94 bin 500 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA