Eski Irak Başbakanı El-Maliki: "Başbakan Adayı Değilim"

Eski Irak Başbakanı ve Hukuk Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri el-Maliki, başbakanlık için tekrar aday olmayacağını söyledi.

Irak'ta geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde 26 sandalye kazanan Hukuk Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri el-Maliki, yayınladığı bir yazı ile başbakanlık makamı için tekrar aday olmayacağını duyurdu. El-Maliki yayınladığı yazıda, "Bundan birkaç yıl önce inandığım ve halen de inanmakta olduğum bir nedenden dolayı başbakanlık makamını reddetmiştim. Şimdi ise aynı görüşteyim ve şunu tekrarlıyorum başbakanlık için kendimi aday göstermiyorum. Bu makamı bana layık gören herkese teşekkür ederken, bu görevi alan kişiye destek olacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Barzani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Demokrasi ve Adalet İçin Koalisyon Hareketi Başkanı Berhem Salih, yeni hükümette cumhurbaşkanı adayı olduğu haberlerinin asılsız olduğunu belirterek, IKBY'de bu ay sonunda düzenlenen seçimlere katılmayacağını söyledi. - ERBİL