ESENYURT'TA HARAÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
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ESENYURT'TA HARAÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Esenyurt'ta çeşitli kişilerden darp ve silah zoruyla haraç toplayan çete polis ekiplerince çökertildi.

ESENYURT'TA HARAÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
16.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:32
Esenyurt'ta çeşitli kişilerden darp ve silah zoruyla haraç toplayan çete polis ekiplerince çökertildi.  Bir kişiye otomobiliyle ilerlerken kurşun yağdıran çete üyelerinin, bir başka kişiyi de darp ettikleri anların görüntülerini  sosyal medyada yayınladıkları ortaya çıktı. Olay geçen Cumartesi saat 18.00 sıralarında Yesilkent Mahallesi  Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde pusu kuran saldırganlar otomobiliyle caddeden geçen kişiye kurşun yağdırdı. Ayağından hafif şekilde yaralanan kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, seken kurşunlar park halindeki 2 otomobile ve bir iş yerine zarar verdi. Saldırı anında çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, saldırganlar otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, incelemelerde bulundu. Olay yerinde 19 kovan tespit edildi.  Olayı gören Rüzgar Algan, "3 kişi çıktılar ateş ettiler sonra arabaya bindiler kaçtılar.  aracımıza ve iş yerimize mermi geldi. Allah'tan bize gelmedi. Sesi duyunca içeri kaçtık" diye konuştu. 

DARP EDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLAMIŞLAROlayın ardından çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimlikleri tespit edilen saldırganların daha önce de haraç istedikleri bir kişiyi darp ederek görüntüleri sosyal medyada yayınladıklarını belirledi. Yapılan çalışma sonucu polis ekipleri çete oldukları öne sürülen B.K., M.E., Ü.Ö., C.K. isimli 4 şüpheli kısa sürede yakaladı. Yapılan aramalarda  1 adet silah ele geçirildi.  Sosyal medya da yayınlanan görüntülerde ise çete üyelerinin minibüs içerisinde bir kişi defalarca yumrukladıkları görülüyor. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Silahla yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme gibi suçlardan gözaltına alınarak emniyete getirilen 4 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

Görüntü dökümü: ------------------------Darp anı cep telefonu görüntüsüZanlıların karakoldan çıkışı Olay yerinden görüntülerKovanlardan görüntülerPolis ekiplerinden görüntülerZarar gören araç ve iş yerinden görüntüGörgü tanıkları ile röportaj  

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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