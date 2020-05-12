ESENYURT'TA DAMAT KAYINPEDERİ İLE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ (1) Veysel TİMDU / İSTANBUL DHAEsenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, iftar öncesi iddiaya göre damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü.

Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, iftar öncesi iddiaya göre damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli damadı gözaltına aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kaynak: DHA