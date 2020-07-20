Esenyurt parklarına kavuşuyor Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Temmuz ayı başlarında yapımına başladığı parklarda, çalışmalar devam ediyor.

Esenyurtlular, Hürriyet, Gökevler ve Akçaburgaz, mahallerinde yapımı devam eden parkların ilkine ay sonunda kavuşacak.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenebileceği ve çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Akçaburgaz, Hürriyet ve Gökevler mahallerindeki yapımına başlanan üç yeni parkta, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeşil alanın tadını çıkartmak veya parkta dinlenmek isteyen vatandaşlar için oturma bankları bulunan parkların tasarımında, çocuklar da unutulmadı. Her üç parkta da çocukların keyifli zaman geçireceği oyun alanları, kum havuzu mevcut. Yeşil alanların ön planda tutulduğu parklarda, vatandaşların spor yapabilmesi için egzersiz alanları da kuruluyor.

Ağustos ayının başlarında vatandaşların kullanımına açılacak olan Hürriyet Mahallesi Dalgıç Sokak parkıyla Esenyurtlular, 595 metrekare yeşil alan üzerine kurulu; 101 metrekare çocuk oyun alanı, 63 metrekare egzersiz alanı, 9 adet oturma bankı ve 3 adet çatılı piknik masasından oluşan 997 metrekare alana sahip yeni bir parka kavuşacak. Yaz sonuna kadar tamamlanması planlanan, Gökevler Mahallesi 564. sokak ve Akçaburgaz Mahallesi 3009. sokak parklarında da çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Bültenler