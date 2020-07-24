Erzurumlu adrenalin tutkunları 2 bin 300 rakımda motosikletle zipline yaptı
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Erzurumlu adrenalin tutkunları 2 bin 300 rakımda motosikletle zipline yaptı

Türkiye'nin önemli kış turizmi kentlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda, kayağın dışında faklı aktiviteler gerçekleşebileceğini göstermek amacıyla motosiklet ile 2 bn 300 rakımda zipline yapıldı.

24.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:43

Türkiye'nin önemli kış turizmi kentlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda, kayağın dışında faklı aktiviteler gerçekleşebileceğini göstermek amacıyla motosiklet ile 2 bn 300 rakımda zipline yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş, kentin sadece kış turizmi ile değil, yaz aylarında da yapılacak faaliyetlerle tanıtılmasına katkı vermek için farklı bir aktivite hayata geçirildi.

Bu doğrultuda dağın Erjer zirvesi yakınlarında vadi üzerinde 60 metre yükseklik ve 420 metre uzunluğundaki zipline hattında ilk deneme de gerçekleştirildi.

Profesyoneller gözetiminde alınan önlemlerin ardından motosiklet ve kendini zipline hattına bağlayan Ahmet Keleşoğlu, motosiklet üzerinde zipline hattında ilerleyerek kısa bir gösteri yaptı.

Yaklaşık 30 dakika süren gösteri çevredeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Arama kurtarma şefi İsmail Çolak, AA muhabirine, Türkiyenin her yerinde yaygınlaşan zipline konusunda farklılık yapmak istediklerini ve böyle bir yola başvurduklarını aktardı.

Faaliyet ile kentin ve Palandöken'in tanımının amaçlandığını dile getiren Çolak, "Turistik faaliyetin yanında hattın güvenilirliği kanıtlamak için gösteri yapıldı. Bu hattı hem yaz, hem de kış aylarında kullanmayı planlıyoruz. Kayağın dışında farklı aktiviteler için de turist getirmek istiyoruz." dedi.

Erzurumlu adrenalin tutkunları 2 bin 300 rakımda motosikletle zipline yaptı

Kaynak: AA

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