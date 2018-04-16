Erzurum, Turhan ve Ilgın Şeker Fabrikaları Özelleştirme İhaleleri Nihai Pazarlık Görüşmeleri

Erzurum, Turhan ve Ilgın Şeker Fabrikaları özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı. Erzurum Şeker Fabrikası alıcı bulamazken Turhal Şeker Fabrikası 569 milyon lira ile Kayseri Şeker A.Ş'nin, Ilgın Şeker Fabrikası ise Alteks Tekstil ve Turizm A.Ş'nin oldu.

Özelleştirme ihalesinde ilk satışa çıkan Erzurum Şeker Fabrikası'nın ihalesi 211 milyon lira ile açıldı. İhaleye Doğuş Gıda ile Mutlucan A.Ş katıldı. Doğuş Gıda ihale başında fiyat vererek masaya oturmazken, 15 dakikalık süren açık oturumda Mutlucan Gıda ise yeterli fiyat vermeyerek ihaleden çekilmiş oldu. Böylelikle Erzurum Şeker Fabrikasının satışı iptal oldu.

Turhal Kayseri Şeker'in oldu

Mutlucan A.Ş., Bilgi A.Ş, Albayrak Grubu, Doğuş Gıda ve Kayseri Şeker katıldığı 1.tur, kapalı teklif şeklinde gerçekleşti. İhalede en düşük teklif veren açık arttırma turlarında elenecek kuralıyla ilerledi. Eleme olmayan İlk turda 325 milyon lira en yüksek teklif oldu. 1.eleme turunda Bilgi A.Ş. elendi. 2. tura açık arttırma usulüne göre geçildi. Başlangıç fiyatı 471 milyon TL olarak belirlendi. İhalede Albayraklar Grubu 530 milyon lirada ilk çekilen firma oldu. Ardından 553 milyon lirada Doğuş Gıda, 565 milyon lirada Mutlucan A.Ş. çekilirken kazanan 569 milyon TL ile Kayseri Şeker A.Ş. oldu.

Ilgın Şeker Fabrikası 4 turda satılamadı

Ilgın Şeker Fabrikası'nın satışı açık arttırma ihalesine Doğuş Gıda, Alteks Tekstik Turizm A.Ş., Multucan A.Ş., Bergis İnşaat, Albayraklar Grubu, Ersel Grup A.Ş., Özbey Holding, Kayseri Şeker A.Ş., Safi Katı Atık A.Ş. ve Iskur tekstil katıldı. Elemeli 4 tur şeklinde ilerleyen ihalede, elemesiz turda en yüksek teklif 350 milyon lira oldu. İlk turda Özbey Gıda çekilirken bu turda en yüksek teklif 569 milyon TL oldu. 2. turda en düşük teklifi veren Bergis İnşaat ihaleden çekilirken bu turda en yüksek teklif 569 milyon TL oldu. 3. turda en düşük teklifi Albayrak Grubu verirken bu turda en yüksek teklif 617 milyon lira oldu. İhalenin son turunda Multlucan A.Ş de ihaleden çekilirken, ihale açık arttırma usulüne geçildi.

Peş peşe çekilmeler

İhale açık arttırmaya geçerken başlangıç fiyatı 632 milyon TL olarak belirlendi. Açık arttırmada fiyat 637 milyon liraya gelirken Safi Katı Atık A.Ş. çekildi. Kayseri Şeker A.Ş. mola istemesinden sonra salona gelerek çekildiklerini beyan etti. 637 milyon lirada Ersel Grup ve Doğuş Gıda da çekilirken ihalenin kazananı 637 milyon TL ile Alteks Tekstil A.Ş oldu.

Özelleştirme sürecinde protestolarına devam eden CHP milletvekilleri bugün de içeriye alınmadı. İhaleye katılanlara tepki gösteren CHP milletvekilleri uzun süre kapıda beklemek zorunda kaldı. - ANKARA