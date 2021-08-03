Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 47,70 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 47,70 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|41,94
|50,00
|47,70
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|34,88
|40,00
|37,38
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|Patates
|Kg
|1,75
|2,00
|1,88
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,75
|2,00
|2,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
Haber Yorumları
500