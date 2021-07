ERZURUM KASAPLAR ODASI BAŞKANI: BERBER BİLE CAMINA 'KURBAN KESİLİR, ET ÇEKİLİR' YAZIYOR

ERZURUM Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, "Kurban Bayramı ile birlikte herkes kasaplığa soyunuyor. Berber bile camına 'Kurban kesilir, et çekilir' yazıyor. Etini markette ve kasapta çektirsin. Duvar dibindeki demircilere bakkallara bilmediği yerlerde et çektirmesin" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli semtlerde oluşturduğu kurban kesim yerlerine rağmen kurbanlarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar, kasap bulmakta zorlanıyor. Kentteki kasapların daha fazla para kazanma umuduyla büyükşehirlere kurban kesimine gitmesi sebebiyle vatandaşlar kasap sıkıntısı yaşıyor. Kasap arayan vatandaşları uyaran Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, her bayram öncesi gündeme gelen merdiven altı kasaplara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Usta kasapların birçoğunun bayram öncesi büyükşehirlere kurban kesmek için gittiğini belirten Ejder, "İşinin ehli kasaplar Kurban Bayramı öncesi maalesef Ankara, İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlere kurban kesmek için gidiyorlar. Çekirdekten yetişen kasaplar bu işi yapıyor. Şehirde kalan bazı merdiven altı kasaplar meydana çıkıyor. Kurbanını kestirmeden önce vatandaş kasaptan mutlaka ustalık veya kalfalık belgesinin olup olmadığını sormalı. Yoksa bu merdiven altı kasaplar kurbanları heder eder ve etleri mahvolur. Her adam kurbanın boğum noktasını bilmez. Orayı kestiği zaman hayvan boğulur ve mekruh olur. Benim tavsiyem kurbanlarını işinin ehli kasaplara kestirsinler ya da mobil mezbahalarda kesimlerini yaptırsınlar. Piyasada maalesef ehil kasap çok kalmadı. İşini bilen kasap masata bıçağını vurunca kendini belli eder. Vatandaşlar uyanık olsunlar" diye konuştu.

Kurbanlar kesildikten sonra bir başka önemli noktanın et çektirmek olduğunu söyleyen Ejder, "Kanunlarda önü kesilmeye çalışılıyor ama bayram öncesi kasap olmayan kasaplar maalesef çok fazla. Kurban ile birlikte bu sayı daha çok artıyor. Berber bile camına 'Kurban kesilir, et çekilir' yazıyor. Etini markette ve kasapta çektirsin. Duvar dibindeki demircilere, bakkallara, bilmediği yerlerde et çektirmesin" dedi.

Kurbanlığını aldığını fakat kasap bulamadığını söyleyen Hakkı Sever Karakoç, "Kurbanlığı aldım ama güvenebileceğimiz bir kasap henüz bulamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bildiğimiz kasaplar şehir dışına çıkmış. Mobil kesim noktalarında yoğunluk var ama en azından güvenilir. Kurbanı burada kesmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı