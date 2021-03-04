Erzurum'da, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü kavşağında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Rektörlük kavşağında meydana geldi. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi yönünden şehir merkezine giden Cihanşah Kahriman yönetimindeki 04 DC 546 plakalı hafif ticari araç ile şehir merkezi yönünden gelen İrfan Çoğul'un kullandığı 34 BGZ 148 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Hafif ticari aracın devrildiği kazada yaralanan 3 kişiye, ihbarla gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Sürücü Cihanşah Kahriman ile yanında yolcu olarak bulunan kişi, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, parmaklarından yaralanan diğer sürücü İrfan Çoğul'a kaza yerinde pansuman yapıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik akışına izin verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN