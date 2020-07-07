Erzincan'da taşkın tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılan köy yolu açıldı
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Erzincan'da taşkın tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılan köy yolu açıldı

Erzincan'da sağanağın ardından oluşabilecek taşkınlara karşı kapatılan iki köy ve ilçeye giden yol ulaşıma açıldı.

Erzincan'da taşkın tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılan köy yolu açıldı
07.07.2020 00:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:56

Erzincan'da sağanağın ardından oluşabilecek taşkınlara karşı kapatılan iki köy ve ilçeye giden yol ulaşıma açıldı.

Bölgede oluşabilecek taşkınlara karşı tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi'nin taşma ihtimaline karşı Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolunu ulaşıma kapattı.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yollarda inceleme yaparken Devlet Su İşleri (DSİ) ait ekipler de yolların taşkına maruz kalmaması için dere yatağında iş makineleriyle çalışma başlattı.

Günebakan Köyü içindeki dere yatağında çalışma yapan ekipler, bir süre önce ulaşıma kapatılan yolu açtı.

Dere içerisindeki düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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