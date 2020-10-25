ERÜ'de, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Katılımı ile Hastane Bölgesi İyileştirme Projesi Toplantısı yapıldı

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile bir toplantı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda hastaneler bölgesine yapılması planlanan çevre düzenlemesi ve iyileştirme projesi ele alındı.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde ERÜ Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir katıldı.

Toplantıda, ERÜ Hastaneler bölgesinde yapılması planlanan çevre düzenlemesi, araç ve yaya yolu güzergahları ile mevcut binaların iyileştirme projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, toplantıda yaptığı konuşmasında toplantıya katılarak yapılması planlanan projeler ile yakından ilgilenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.

Toplantı sonrası Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye üniversitenin çini işlemeli tabağı takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı