Ermenistan'dan Gence'ye yeni saldırı: 1 ölü

Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'yi sabah saatlerinde roket saldırısı düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğü, çok sayıda yaralının bulunduğu ve bir çok sivil yerleşimin zarar gördüğü ifade edildi.