Ergene'de Gaziler Günü kutlandı
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Ergene'de Gaziler Günü kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilmesinin 99.yıldönümü ve 19 Eylül'ün Gaziler Günü olarak kutlanmasının 18. yıldönümü dolayısıyla Ergene Hükümet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ergene'de Gaziler Günü kutlandı
19.09.2020 17:36 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:40

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilmesinin 99.yıldönümü ve 19 Eylül'ün Gaziler Günü olarak kutlanmasının 18. yıldönümü dolayısıyla Ergene Hükümet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ergene Kaymakamlığı, Ergene Garnizon Komutanlığı, Ergene Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ergene Temsilciliği'ne ait çelenklerin Atatürk Anıtına sunulması ile başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı seslendirildi.

Pandemi süreci dönemi nedeniyle alınan kurallara eksiksiz biçimde riayet edilerek gerçekleştirilen Gaziler Günü programına Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Garnizon Komutanı Hava Savunma Kurmay Yarbay Alper İpek, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergeneli gaziler, birim müdürleri ve daire amirleri katıldılar. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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