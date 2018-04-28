Erdoğan, Seçim Startını İzmir'den Verdi

Seçim startını İzmir'de yaptığı mitingle veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i sahneye davet etti. Tatlıses, Erdoğan ile ilgili bir anısını anlatırken, daha sonra şarkı söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı AK Parti İzmir 6. Olağan Kongresi'nin ardından, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim startını spor salonun yanında bulunan atletizm sahasında verdi. Çok sayıda vatandaşın ellerinde bayraklarla doldurduğu mitingde, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar ile milletvekilleri de hazır bulundu. Öte yandan mitinge dün AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı. Erdoğan sahneye, Başbakan Yıldırım ile çıkarak halkı selamladı.

Tatlıses sahneye çıkıp şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ve mitinge katılan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i sahneye davet etti. Tatlıses, Erdoğan'ın yanına sahneye çıktı ve "İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. 'Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor' dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü 'yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim' dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu" diyerek anısını anlattı. Bunun üzerine Erdoğan, "Reyhanlı'ya gittik, orada askerlerimize Esat Kabaklı'nın malum parçasını askerlerle ve sanatçılarımızla birlikte söyledik. Bize askerde söyletirlerdi 'Yaylalar' diye. Baktım üstat onu söylüyor" diye konuştu.

Tatlıses de, Erdoğan'ın isteği üzerine 'Yaylalar'ı söyledi. Şarkı sırasında Tatlıses, sözleri değiştirerek, "Mümbiç'i dolaş da gel", "Afrin'i dolaş da gel" dedi. Erdoğan da, "Bundan rahatsız oldular. Neden? Tatlıses 'Mümbiç'i, Afrin'i dolaş da gel diyor Mehmetçik'e. Biz Mehmetçiklerimiz ve sanatçılarımızla beraber olduk, kıskandı. 'Sen de gel' dedik, fakat oraya kadar olmasa da gitti. Tayyip yürüdü o da arkasından yürüdü iyi oldu" diye konuştu.

"İzmir'e kendimizi tam olarak anlatamadığımızı düşünüyorum"

Mitingde sözlerine "Bugün sana tüm yüreğimle, tüm kalbimle geldim İzmir" diyerek başlayan Erdoğan, "Bizim bugüne kadar İzmir'e kendimizi tam olarak anlatamadığımızı düşünüyorum. Kalpten kalbe giden yolları açık etme zamanı geldi. İnşallah bu defa İzmir ile aramızdaki tüm perdeleri kaldıracak, tüm zincirleri kıracağız. İzmir kurtuluşun şehridir. İzmir Gazi Mustafa Kemal'in şehridir. İzmir, demokrasinin, milli iradenin şehridir. İzmir inşallah 24 Haziran'da şahlanışın sembol şehri olarak tarihe geçecektir" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin İzmir'e en küçük zararı dokunmuş mudur?"

"24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmeye hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Güçlü ve itibarlı meclisiyle, etkili ve istikrarlı hükümetiyle, bağımsız ve tarafsız yargısıyla yeni bir Türkiye'ye 'merhaba' demeye hazır mıyız? 24 Haziran'da gelişmiş demokrasisiyle, geniş temel hak ve özgürlükleriyle, yurt içi ve yurt dışında güvenliğiyle daha güçlü Türkiye'yi selamlamaya hazır mıyız? İşte benim meftun olduğum İzmir budur. İşte benim 2023 hedeflerine birlikte yürümek istediğim İzmir budur. Biz bugüne dek birilerinin yaptığı gibi İzmir halkının değerlerini, hassasiyetlerini istismar etmedik. Korku ve tahrik siyaseti ile İzmir üzerine karabasan gibi çökenler bu şehre ne vermişlerdir? Hangi eserleri, hangi hizmetleri, hangi yatırımlarla İzmir'in geleceğine katkıda bulunmuşlardır? AK Parti'nin İzmir'e en küçük zararı, yanlışı baskısı, kötülüğü dokunmuş mudur? Tam tersi 80 vilayetiyle birlikte İzmir'de de demokrasinin temel haklar ve özgürlüklerin, bireysel ve kültürel hakların genişletilmesi için var gücümüzle çalıştık."

Laiklik tartışmasına cevap

Türkiye'yi 15 yılda 3,5 kat büyüttüklerini, Türkiye'de vesayetin, darbelerin, cuntaların tepesine bindiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi bir avuç seçkin için değil herkes için güven ve zenginlik içinde yaşanılabilir hale getirdik. Her seçimde İzmir, Ankara ve İstanbul'un belli ilçelerinin oylarına ipotek koyanlar ne yaptı? AK Parti'nin laikliğe bakışı bırakınız bunları Avrupa ülkelerinde dahi takdirle karşılanan bir tanımla vücut bulmuştur. Biz aynı zamanda laikliğin, ülkemizde birilerinin bilinçli olarak ısrarla yaptıkları gibi din düşmanlığı gibi yorumlanmasına ve örselenmesine de karşı çıktık. Tüm inançlara mensup vatandaşların ibadetlerini rahatça yapabilmelerini biz sağladık. Gidiniz Ortodokslardan Katoliğine kadar tüm Hristiyan ve Musevi cemaatlerine sorunuz, hepsinden de an rahat, en huzurlu en özgür dönemlerini AK Parti iktidarlarında yaşadıkları cevabını alırsınız. Bizde Alevi Sunni ayrımı da yok. Tek kırmızı çizgimiz; ülkemiz ve milletimiz aleyhinde faaliyet yürütülmemesidir. Özellikle terör örgütlerine bulaşılmamasıdır."

"Sar bana 15 mebus"

Mitinge muhalefetin erken seçim sürecindeki tutumunu eleştiren Erdoğan, "Erken seçim kararının ilan edilmesinden bu yana 10 günde yaşanan hadiseleri sizler de takip ettiniz. Ana muhalefetin ve onunla aynı telden çalanların nasıl savrulmalar yaşadıklarını gördünüz değil mi? Türkiye yeni yönetim sistemine geçiş kararını, halk oylamasıyla verdi. Muhalefetin bir yılda ne cumhurbaşkanlığı adaylarıyla ne de seçimle millete söyleyecekleriyle ilgili en ufak hazırlıkları olmadığı ortada. Halbuki biz seçimlerin 2019'da yapılacağı hesabı ile hareket etmemize rağmen her konuda çoktan göreve başlamıştık. Seçim ittifakları meselesini dahi hukuki zemine kavuşturmuş, MHP ile ittifak kararını ilan etmiştik. Muhalefet neden kılını kıpırdatmadı? Çünkü bunların ülkeyi yönetmek, millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Öyle tezgah kurmuşlar ki birisi oradan 'sar bana 15 mebus' diyor, öteki daha cümle bitmeden 15 milletvekilini paket yapıp gönderiyor. Mecliste bakıyorum arka tarafta milletvekili ağlıyor. Niye ağlıyor? ya kendi yuvası orası. Kendi yuvasından genel başkanı onu kovuyor, 'git sözde bir parti var, git hadi bakalım.' O gün 23 Nisan meclisteyim baktım koltuklar bomboş. Milletvekilleri hala katılmamışlar kendi sıralarında oturuyor. Böyle demokrasi, milli irade olur mu? Erdoğan'a diktatör diyeceksiniz, diktatörlüğün daniskasını kendin yapacaksın. Bu milli iradeye saygısızlıktır. Sen genel başkan olabilirsin ama sen o milletvekillerini pazarlayan bir insan olamazsın. Tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştır bir de Bay Kemal'de yazmıştır. Bizlerin tarihinde asla bu yoktur. Milletimizin iradesine ipotek koyamayız. İnternette oyunca bebek siparişi verseniz bu kadar hızlı servis olmaz. Meclise de, o garip milletvekillerine de yazık. Bunların tek derdi Erdoğan'dan kurtulmak. Sanıyorlar ki Erdoğan olmasa millet bunları baş tacı edecek. Erdoğan'ı benim milletim getirdi. Alırsa milletim alır. Milletim aldığında bana düşen el göz baş üstüne" açıklamasında bulundu.

"Yandın Kemal yandın"

Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, "FETÖ'ye karşı 17/25 Aralık'ta mücadele ettik. CHP'yi bize karşı yumruk atarken bulduk. Ben Marmaris'ten İstanbul'a hareket ettim. Havalimanına geldiğimde on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Meğerse ben 01.20'de oraya indiğimde 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiş. Tanklar orada korumaya almışlar, Bakırköy Belediyesine gidiyor. Daha önce 'darbe olursa tanka önce ben çıkarım' diyen, tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. İstediğin kadar inkar et, tüm belgelerde, televizyon kayıtlarında varsın. Yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin" dedi.

Rakamları açıkladı

CHP'ye olan eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "15 Temmuz'da milletimizle FETÖ'ye tarihi bir şamar bulduk. CHP'yi bu örgütün saflarında bize karşı yürürken bulduk. 7 Ağustos'ta davetimize olumsuz cevap verdi ama cuma günü katılacağını söyledi ve Yenikapı'ya geldi. Fazla dayanamadı, ondan sonra o birliktelikten koptu. CHP yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nün borazanı olmuştur. PKK ve PYD'ye kadar milletimize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin sözcüsü durumundadır. Bize 'Afrin'e gitmeyin' diyor. Neden? Sen ne diyorsun, nasıl gitmeyiz? Orada zulüm var, bize taciz atışları var. Ona kalsa inanın 'Gabar'ı, Cudi'yi, Kandil'i bırakın, bize saldırsınlar' der. Bay Kemal boşuna uğraşma. Biz bu topraklarda en ufak bir parselasyona müsaade etmeyeceğiz. Son rakamları veriyorum; Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristler 4 bin 305'e ulaştı. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist 372. Yurt içinde Cudi'de, Gabar'da 281. Bay Kemal bırakalım mı? Devam etmeyelim mi? Edeceğiz edeceğiz. Bize bu millet bu görevi verdi. Biz Mehmetimizin kanını yerde bırakmayacağız. Gazilerimizin ahını yerde bırakmayacağız. Her seçim İzmir'de laiklik nutuku atanların mecliste kürsülerini aylarca FETÖ'ye kiraladığını unutmadınız değil mi? İzmir'in artık, CHP'nin ilkesiz ve omurgasız siyasetine teslim olmayacağına inanıyorum. Bu tembellere, bu istismarcılara derslerini veriyor muyuz? Tercihimizi hizmetten projeden, icraattan yana kullanıyor muyuz?"

6 Mayıs'ta manifesto açıklanacak

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde sonra seçildikten sonra aynı azimle hizmete devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 15 sene önce ah kardeşlerim ah şu koskoca İzmir'in doğru dürüst bir havalimanı var mıydı? Biz geldik Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık ya. Niye bizden öncekiler yapmadılar, niye yapamadılar. Onların derdi yoktu, bizim derdimiz var. Daha birçok şey aynen yapılmaya devam edecek. Dün bir birim iş üretiyorsak yarın 3 birim iş üreteceğiz" dedi. 6 Mayıs'ta yeni dönemdeki ilkelerin yer aldığı cumhurbaşkanlığı manifestosunu İstanbul İl Kongresinde açıklayacaklarını belirten Erdoğan, "Daha sonra da seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız. İzmir 24 Haziran'da tarih yazmaya hazır mı? Kendisine biçilen gömleği parçalayıp atmaya hazır mı? Kendi iradesini çantada keklik görenlere cevap vermeye hazır ı? Tercihini demokrasiden ve hizmetten kullanmaya hazır mı?" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ağladı

Mevcut projelerin son durumunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabuncubeli Tüneli'ni Temmuz ayında hizmete açacaklarını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra protokol ile halka selam verdi, yanına da çocukları da aldı. Bazı çocuklar Erdoğan'ı karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan, on binlere seslendiği mitingin ardından meclis üyelerine seslenmek üzere İzmir Ticaret Odası'na geçti. - İZMİR