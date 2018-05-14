Erdoğan ile Demirtaş Oy Pusulasında Yan Yana Olacak

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

OY PUSULASINDA ERDOĞAN 3. SIRADA DEMİRTAŞ 4. SIRADA

Bu sıralamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yan yana yer aldı. Erdoğan üçüncü sırada yer alırken, Demirtaş ise dördüncü sırada kendine yer buldu.

Buna göre adaylar oy pusulasında şu sıralama ile yer alacak:

Muharrem İnce Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek



