Erdoğan: Daha fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına inancım tam
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Erdoğan: Daha fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına inancım tam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasıyla ilgili daha fazla belediyenin aynı adımı atması yönündeki temennisini dile getirdiView on euronews.

15.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:18

ve Genel Başkanı , 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasıyla ilgili daha fazla belediyenin aynı adımı atması yönündeki temennisini dile getirdiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Erdoğan: Daha fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına inancım tam
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