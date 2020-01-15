Erdoğan: Daha fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına inancım tam
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasıyla ilgili daha fazla belediyenin aynı adımı atması yönündeki temennisini dile getirdiView on euronews.
15.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:18
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasıyla ilgili daha fazla belediyenin aynı adımı atması yönündeki temennisini dile getirdiView on euronews
Kaynak: Euronews.com