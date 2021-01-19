Erciyes Anadolu Holding'den eğitime destek
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Erciyes Anadolu Holding'den eğitime destek

19.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:59
Erciyes Anadolu Holding'den eğitime destek

Erciyes Anadolu Holding'in, mesleki ve teknik yükseköğretim öğrencilerinin daha nitelikli uygulamalı eğitim alabilmeleri için Kayseri Üniversitesine atölyeler binası yaptıracağı bildirildi.

Erciyes Anadolu Holding'in, mesleki ve teknik yükseköğretim öğrencilerinin daha nitelikli uygulamalı eğitim alabilmeleri için Kayseri Üniversitesine atölyeler binası yaptıracağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla mesleki ve teknik yükseköğretimde nitelikli eğitim verme amacıyla faaliyetlerini yürüten Kayseri Üniversitesi, bu amaçla iş dünyası ve hayırseverlerle iç içe çalışmalarını sürdürüyor.

Erciyes Anadolu Holding, Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mobilya ve dekorasyon ile iç mekan tasarımı programı öğrencilerinin uygulamalı eğitim alabilecekleri mobilya atölyesi ile başta makine olmak üzere mekatronik ve inşaat teknolojileri programı öğrencilerinin de kullanabilecekleri makine ile inşaat atölyeleri kuracak.

Toplam 860 metrekare kapalı alana sahip olacak atölyelerin inşaatına bu ay içerisinde başlanması ve inşaatın yaz aylarında tamamlanması hedefleniyor.

Erciyes Anadolu Holding'in ilgili müdürleri, Kayseri Üniversitesi ana kampüs alanına yapılacak atölyeler için proje sunumu yaptı.

Sunumda, Kayseri Üniversitesi ana kampüsüne yapılması planlanan mobilya, makine ve inşaat atölyeleri projesinin detayları anlatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hayırseverliği ve hayırseverleriyle tanınan Kayseri şehrinin ismini taşıyan Kayseri Üniversitesinin hayırsever desteğiyle kısa zamanda büyüyüp gelişeceğini kaydetti.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin nezdinde Erciyes Anadolu Holding'e üniversitelerine yaptıracağı modern atölyeler için teşekkür eden Karamustafa, yapılacak atölyeler sayesinde Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, daha nitelikli uygulamalı eğitim imkanı bulacağını ve mesleğe uyumlarının daha da kolaylaşacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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