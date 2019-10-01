Erasmus proğramı ile Aksaray'a gelen yabancı öğrenciler

01.10.2019 14:14

Aksaray'da Atatürk Anadolu Lisesi, Erasmus+ projesi kapsamında Letonya, Litvanya ve İtalya'dan gelen öğretmen ve öğrencilerin katıldığı projeye ev sahipliği yaptı.

Aksaray'da Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen "Yaparak Yaşayarak Öğrenme" isimli Erasmus+ Okul Ortaklıkları Projesi toplantısı, Letonya, Litvanya ve İtalya'dan gelen öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Atatürk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hızır Faruk Maraşlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ana konusu olan STEM eğitiminin, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modelinin okullarda uygulanmasını amaçladığını söyledi.

STEM programının fen teknolojileri, mühendislik ve matematik alanlarında yetkin bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Maraşlıoğlu, "Stem programı, öğrencilere günlük yaşamda problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıyor. Proje öğrencilerin karşılaşacakları çeşitli süreçlerdeki problemlere yeni çözümler üretme seçenekleri sunarak, farklı düşünmelerini sağlıyor." dedi.

Proje kasamında Letonya, Litvanya ve İtalya'dan gelen öğrenci ve öğretmenlere Aksaray ve çevresini de tanıttıklarını kaydeden Maraşlıoğlu, şunları kaydetti:

"Proje çerçevesinde okulumuz dışında Aksaray'daki farklı okul ve merkezlerde de incelemelerde bulunduk. Konya'da bilim merkezinde çalışma gerçekleştirirken, Kelebek Vadisi'ni tanıtma imkanı bulduk. Aksaray'da Ihlara Vadisi, Saratlı Yeraltı Şehri, Hasandağı ve Tuz Göl'nü gezme imkanı bulan öğretmen ve öğrenciler, Kapadokya'da yeraltı şehri ve müze alanlarını gezerken, sıcak hava balonlarını izleme imkanı buldular."

Proje konuk öğretmen ve öğrencilerin katılacağı toplantılarla sürecek.

Kaynak: AA