ENGELLİLER, ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ - Haberler
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ENGELLİLER, ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin engelli kursiyerleri, ürettikleri el işi ürünleri sergilemeye başladı.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin engelli kursiyerleri, ürettikleri el işi ürünleri sergilemeye başladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Halk Eğitim Merkezi'nin Engelsiz Atölyesi'nde engellilerin ürettiği el işi ürünler, sergilenmeye başlandı. Serginin açılışına İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Durur, Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen ve atölyede eğitim alan engelli çocuklar ile ailelerinin katıldı.

El emeği ürünlerinin sergilenmesinden ötürü duydukları mutlulukları katılımcılarla paylaşan engelli öğrenciler, darbuka eşliğinde oynadı.

ENGELLİLER, ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ

ENGELLİLER, ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ

ENGELLİLER, ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ

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