Engelli kardeşler Milli Takım'da şampiyonluklar kazanarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmeyi hedefliyor

Kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olan Gürbüzer kardeşler, seçildikleri Boccia Milli Takımı'nda uluslararası şampiyonluklar kazanarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmeyi hedefliyor.

Kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olan Gürbüzer kardeşler, seçildikleri Boccia Milli Takımı'nda uluslararası şampiyonluklar kazanarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmeyi hedefliyor.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Boccia Takımında ter döken kas hastası Yahya, Fatma ve Atike Gürbüzer kardeşlerden ikisi başarılarıyla Boccia Milli Takımına seçildi. Tekerlekli sandalyeye bağlı olan Gürbüzer kardeşler, seçildikleri Boccia Milli Takımı'nda uluslararası şampiyonluklar kazanarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"AVRUPA VE DÜNYADA BİRİNCİLİKLER KAZANMAYI HEDEFLİYORUZ"

Anne ve babasının teyze çocuğu olduklarını ve yaptıkları akraba evliliğinden dünyaya getirdikleri 6 çocuktan kendisi ve iki kız kardeşinin kas hastası olduğunu söyleyen 39 yaşındaki Yahya Gürbüzer, "4 yıldır Boccia sporunu yapmaktayım. Boccia Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Bu birincilikle A Milli Boccia Spor Kulübü'ne seçildim. İtalya'da düzenlenen müsabakada da dördüncü oldum. Milli formanın vermiş olduğu bir ağırlık ve gurur var. Ülkemize madalya getirmek ve bayrağımızı göklere çektirmek için elimizden geleni yaptık. Avrupa ve dünyada birincilikler kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

"AKRABA EVLİLİĞİNİN SONUÇLARI YIKICI VE AĞIR OLABİLİYOR"

Engellerinden dolayı zorluklar yaşadığını dile getiren ağabey Gürbüzer, "Kas hastalığına yakalandığımda dördüncü sınıftaydım. Hastalığımızdan dolayı okuyamadım. Ortaokul ve liseyi açıköğretim üzerinden okudum. Üniversite eğitimimi de açıköğretim fakültesi üzerinden tamamladım. Akraba evliliğinin sonuçları yıkıcı ve ağır olabiliyor. Engelli olmak kolay bir şey değil. Hayatın bütün zorluklarını yaşıyoruz. Eşimle birlikte eve dönmek için bindiğimiz otobüsün şoförü bizi araçtan indirmeye çalıştı. Sebebini sorduğumda, bizim çok yer kapladığımızı ve bu nedenle ayakta yolcu alamadığını söyleyerek cevapladı. Sık sık karşılaştığımız bu gibi olaylar bizleri çok üzse de hedeflerimizden asla vazgeçmedik" diye konuştu.

"İNSANLAR EMPATİDEN OLDUKÇA UZAK"

Ailenin ikinci milli takım oyuncusu 35 yaşındaki Atike Gürbüzer, sözlerine şöyle devam etti:

"12 yaşında kas hastalığı teşhisim konuldu ve 15 yaşında tekerlekli sandalye kullanmaya başladım. 20 yıldır tekerlekli sandalyede hayatımı devam ettiriyorum ve Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda çalışıyorum. Mimari engeller bizi çok fazla yoruyor. İnsanlar, empati yapmadıkları için bizlere acıyarak bakıyorlar. İnsanlarımız bilinçlense bizi normal insanlar gibi kabul edecekler. İnsanların bu tavırları bizi psikolojik olarak da çok yoruyor."

"MİLLİ TAKIMIN KAPILARINI AÇTI"

2019 yılında Boccia sporuna başladığını anlatan Gürbüzer, "İlk yılımda da Antalya'da düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Bu derece bana milli takımın kapılarını açtı. Ülkemi Çekya'da temsil ettim. Benim için büyük deneyimdi. Boccia, çok bilinen bir spor değil. Ağır engellilerin yaptığı bir spor dalıdır. Sporla uğraşmayı her zaman çok istemiştim. Atletizm, okçuluk ve basketbol gibi sporları yapmayı çok istedim. Engelim nedeniyle istediğim spor dallarıyla ilgilenemedim. Ama bacciayı çok sevdim ve daha büyük başarılar kazanacağıma inanıyorum" dedi.

BOCCİA BİZİ TEDAVİ EDİYOR

Diğer üç kardeşinin sağlıklı olduklarını ancak abisi, kendisi ve kız kardeşinin kas hastası olduğunu kaydeden 37 yaşındaki Fatma Gürbüzer, "15 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Baccia takımı hocamıza asistanlık yapıyordum. Daha sonra bu spora karşı ilgi duymaya başladım. İki yıldır Boccia sporuyla ilgileniyorum. Boccia sporu bizi zihinsel ve fiziki yönden tedavi ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semra DEMİR