Engelli bireylerin sorunları "Engelsiz Yaşam Çalıştayı"nda ele alındı

02.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:32

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Engelsiz Yaşam Çalıştayı" düzenlendi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, kamu kurumlarında görevli engelli bireylerin temsilcileri ve sivil toplum örgütleri katıldı.

Çalıştayın açılış programında konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Meclis'te engelli bireyler hakkında yapılan çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Cora, son yıllarda engelli bireyler konusunda toplumda ciddi manada farkındalık oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Engellilerle ilgili olarak toplumda kültürel, ekonomik ve yaşamsal birçok olayın yanı sıra bu konulardan yararlanmaları ve aksaklıkların giderilmesi anlamında birçok adımlar atılmıştır. Engelliler konusunda yerel yönetimlere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Yerel yönetimlerin sadece ortopedik engellilere yönelik çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Bunların dışında diğer engelli gruplarıyla ilgili de atımlar atarak teknolojinin gelişmesinden yararlanmamız gerekiyor."

Türkiye'de e-KPSS uygulamasının başlatıldığını da belirten Cora, kendi ailesinde de engelli yakınlarının olduğunu anlatarak, "Siyasiler olarak biz ilgili kurumları harekete geçirmeye hazırız." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kurtuluş da Dünya Engelliler Günü kapsamında yol haritası belirlemek amacıyla çalıştay düzenlediklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı ise belediye olarak yapılacak çalıştayda, Trabzon'da engelli bireylerin yaşadıkları sorunların belirlenerek, hazırlanacak raporla çeşitli düzenlemelere gidileceğini kaydetti.

Kaynak: AA