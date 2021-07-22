Artvin ve Rize'de 'sel' nedeniyle 3 bin abone elektriksiz kaldı
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Artvin ve Rize'de 'sel' nedeniyle 3 bin abone elektriksiz kaldı

Artvin ve Rize'de 'sel' nedeniyle 3 bin abone elektriksiz kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle 3 bin 45 abonenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle 3 bin 45 abonenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Artvin ve Rize'de meydana gelen sel felaketinin ardından 56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarılmıştır. Sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kalmıştır. 9 bin 650 abonenin enerjileri güvenlik önlemleri kapsamında kesilmiştir" denildi.Bölgede hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiği, bölgenin bir an önce enerjiye kavuşturulması için ekiplerin sahada olduğu belirtildi.


Artvin ve Rize'de 'sel' nedeniyle 3 bin abone elektriksiz kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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